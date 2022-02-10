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Sevgililer Günü mesajları ve sözleri! 14 Şubat Sevgililer Günü için gönderilebilecek en güzel, anlamlı ve duygusal mesajlar!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları! Duygusal ve anlamlı Sevgililer Günü sözleri

Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat öncesinde araştırılıyor. Sevgililer Günü'nde hediyeler kadar mesajlar da önem arz ediyor. Sevgiliye ve eşe en romantik, en anlamlı ve güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü için gönderilebilecek en güzel, anlamlı ve duygusal mesajlar

10.02.2022 - 14:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın pek çok ülkesinde hediyeler ve jestlerle kutlanıyor. Günümüz dünyasında ticaretin canlandığı dönemlerden biri olan Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün. Sizler için 2022'nin en anlamlı ve en özel Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde topladık.

    14 ŞUBAT EN GÜZEL ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022

    En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

  • Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.

    Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

    Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.

  • Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

    Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

    Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

    Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

    Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

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