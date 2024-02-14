Sevgililer Günü'nde kalbimin tek sahibi, gözlerimin nuru seninle. Seninle geçen her an, sonsuz bir aşkın içinde kaybolmak gibi. Seni seviyorum, seninle olmak benim için bir ayrıcalık.

Sevgililer Günü'nde seninle birlikte olmak, tıpkı masal kahramanlarının sonsuz aşklarını yaşamak gibi. Seninle her an, bir ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcı gibi. Seni seviyorum, seninle her şey daha güzel.