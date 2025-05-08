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        Haberler Dünyadan Sevgili oldukları iddia edilen Meryl Streep ve Martin Short öpüşme sahnesi çekti - magazin haberleri

        Sevgili oldukları iddia edilen Meryl Streep ve Martin Short öpüşme sahnesi çekti

        Meryl Streep ve aşk yaşadıkları söylenen Martin Short ikilisi, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:48
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        Öpüşme sahnesi çektiler
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        Dört çocuğunun babası Dom Gummer ile 45 yıllık evliliğini bitiren Meryl Streep, hakkında bir süredir aşk söylentilerinin dolaştığı Martin Short ile aynı dizinin setinde buluştu. Gerçek hayatta çift oldukları konuşulan oyuncular, 'Only Murders in the Building' dizisinin beşinci sezonu için sete çıktı.

        Dizide bir çifti canlandıran Streep ve Short, New York'taki sette öpüşme sahneleri çekti. Dördüncü sezonda Streep'in canlandırdığı Loretta Durkin, Short'un canlandırdığı Oliver Putnam ile evlendi.

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        Her ikisi de 75 yaşında olan Streep ve Short, ekim ayında birlikte akşam yemeği yerken görüntülenmişti.

        Ocak 2024'te Altın Küre Ödülleri'nde, Meryl Streep ve Martin Short yan yana oturduğunda aşk söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Geçen yaz ise çift birlikte rol aldıkları 'Only Murders in the Building' dizisinin galasında el ele tutuştu.

        'Demir Leydi', 'Julie and Julia' ve 'Mamma Mia' gibi filmleriyle tanınan Meryl Streep, dört çocuğunun babası olan heykeltraş eşi Dom Gummer ile altı yıldır ayrı olduklarını 2023'te açıklamıştı.

        45 yıl evli kalan Meryl Streep ve Dom Gummer'ın dört çocuğu var

        1978'de evlenen çift, son olarak 2018'de Oscar töreninde birlikte görüntülenmişti.

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