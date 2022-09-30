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Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hastalığı Huntington nedir?

Yeşilçam'ın yıldızlarından Sevgi Can Danlı, MasterChef'e konuk oldu. Bir süredir yaşadığı Darülaceze'de kamera karşısına geçen güzellik kraliçesi ve Yeşilçam oyuncusu Sevgi Can Danlı hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki" Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hastalığı Huntington nedir?" İşte Sevgi Can Danlı hayatı ve biyografisi...

30.09.2022 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sevgi Can Danlı TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'e katılmasının ardından hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. 70 yıllık hayatına birçok reklam filmi ve film sığdıran ünlü oyuncu, Huntington hastalığı ile mücadele ediyor. Peki Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hastalığı Huntington nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • SEVGİ CAN DANLI KİMDİR? 

    Danlı, 14 Şubat 1950 tarihinde Balıkesir Manyas'ta dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan eski güzelin babaası eczacı annesi ev hanımıydı. 1953 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde bir oğulunu kaybeden aile, İstanbul Mecidiyeköy'e yerleşir.

    Henüz 3 yaşında İstanbul'a gelen Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu ardından Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci oldu.

    Reklam filmleriyle ekran kariyerine başlayan Danlı, Yeşilçam'da Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Sinema kariyerini sürdüremeyen oyuncu, sektöreden uzaklaşarak evlendi. Ardından evliliğini noktaladı ve Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

    Ancak Huntington hastalığı nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

  • HUNTİNGTON HASTALIĞI NEDİR? 

    Huntington hastalığı, genetik, nörodejeneratif bir beyin hastalığı olarka bilinir. Hastalarda bazı hareket bozuklukları ve mental gerilik görülür. Adını 1872 yılında hastalığın kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. George Huntington'dan alır.

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