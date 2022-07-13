Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Yörük, Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Seversin dizisi 7. yeni bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciye yeni bölümde komik ve eğlenceli anlar yaşatan dizinin bölüm özetine ve kesintisiz izleme sayfasına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Seversin 7. bölüm izleme sayfası...

SEVERSİN 7. SON BÖLÜM İZLE!

Seversin 7. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Seversin son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SEVERSİN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya’yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Tolga ise bu dönemde Asya’nın yanında durur ve Asya’nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya’nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir’in de güvenini kazanması gerekmektedir.