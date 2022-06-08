Romantik komedi türündeki yaz dizisi Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın senaryosunu yazdığı Seversin yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Seversin 2. bölüm tek parça izleme linkini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar...