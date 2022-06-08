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Seversin 2. son bölüm yayınlandı! Kanal D ile Seversin 2. bölüm kesintisiz tek parça full izle

Seversin 2. son yayınlandı! Kanal D Seversin 2. bölüm kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Seversin 2.bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Saat 20.00'da ekrana gelen dizinin başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün bulunuyor. Dizi romantik ve komik sahneleri ile seyirciye eğlenceli anlar yaşatıyor. İşte, Seversin 2. bölüm kesintisiz izleme sayfası...

08.06.2022 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Romantik komedi türündeki yaz dizisi Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın senaryosunu yazdığı Seversin yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Seversin 2. bölüm tek parça izleme linkini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar...

  • SEVERSİN 2. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.kanald.com.tr/seversin

  • Tolga ve Asya çekimlere başlıyor!

    Asya'nın ailesi sorun çıkartır ancak olanlar olacaktır. Tolga ve Asya dizi çekimlerine başlarlar. Peki ikilinin uyumu nasıl olacak?

  • Asya ve Tolga arasında büyük çatışma!

    Dizi çekimleri başlamıştır ancak Asya ve Tolga arasında gerilim çanları çalmaktadır. Hem Asya hem Tolga birbirlerine hayatı zindan etmek için uğraşır!

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