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        Haberler Yaşam Severek yediğimiz marshmallow'un aslında bir bitki olduğunu biliyor muydunuz? İşte marshmallow'un doğadan mutfağa hikayesi!

        Severek yediğimiz marshmallow'un aslında bir bitki olduğunu biliyor muydunuz? İşte Marshmallow'un doğadan mutfağa hikayesi!

        Kamp ateşinde şeker eritirken, marshmallow'un aslında bir bitkiyle bağlantısı olduğunu düşünmek zor. Ancak tatlının bu şaşırtıcı hikayesi, doğadan mutfağa uzanan keyifli bir yolculuğun parçası. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:30
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        • 1

          Her çocukluk anısının bir parçası olan marshmallow, aslında doğa ile bağlantısını zamanla kaybetmiş tatlılardan biri. Ancak adını ve ilhamını aldığı bataklık bitkisi marshmallow'un tarihi, tatlımıza bambaşka bir anlam katıyor. İşte detaylar!

        • 2

          MARSHMALLOW BİTKİSİ VE TATLININ KİSA TARİHİ

          Severek yediğimiz marshmallow'un aslında bir bitkiden ilham alındığını biliyor muydunuz? Bu yumuşacık tatlı şekerler, adlarını şimşeklerin çakıp suların çekildiği bataklık alanlarda yetişen bir çiçekten alıyor.

        • 3

          Althaea officinalis, halk arasında marshmallow ya da bataklık ebegümecisi olarak bilinen bu bitki, tatlımızın hem tarihine hem de ismine ışık tutuyor.

        • 4

          MARSHMALLOW BİTKİSİ NEDİR?

          Marshmallow bitkisi, Avrupa ve Afrika kıtasına özgü, çok yıllık bir çiçekli bitkidir. Genellikle sulak ve bataklık alanlarda yetişir. Tarih boyunca bu bitkinin kökü ve sıvısı hem mutfakta hem de tıbbi alanlarda kullanılmıştır.

        • 5

          Antik Yunan yazıtları, bitkinin yara iyileştirici, diş ağrısını hafifletici ve boğaz rahatsızlıklarına iyi gelen özelliklerini öne çıkarıyor. Çaresiz zamanlarda ise bu bitki bir besin kaynağı olarak da kullanılmış.

        • 6

          Bitkinin özü olan müsilaj, çok tatlı olmasa da şekerle karıştırıldığında lezzetli tatlılar yapmaya olanak sağlamıştır. Antik Mısır'da bu bitkinin özü bal ve kuruyemişlerle karıştırılarak soylular için özel tatlılar yapılmıştı.

        • 7

          MARSHMALLOW TATLISI NASIL DOĞDU?

          Marshmallow'un bugün bildiğimiz hali, 1800'lerin ortasında Fransa'da geliştirildi. İlk örnekleri, marshmallow bitkisinin kök suyunun şeker ve yumurta akı ile karıştırılarak köpürtülmesiyle elde edilmiş ve kalıplara dökülerek şekil verilmiştir.

        • 8

          Ancak bu süreç oldukça zahmetliydi ve zamanla çeşitli yenilikler yapılarak üretim kolaylaştırıldı. Mısır nişastası kullanılarak kalıplama süreci geliştirildi ve kök suyunun yerini jelatin aldı. Jelatin, marshmallow'un bugün tüm dünyada tanınan stabil formunu oluşturmuştur.

        • 9

          GÜNÜMÜZDEKİ MARSHMALLOW

          Bugün marketlerden aldığımız marshmallow'lar, şeker, su ve jelatin karışımından yapılır ve artık marshmallow bitkisine ait herhangi bir madde içermez. Ancak ismini hala bu bitkiden alır.

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