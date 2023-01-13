Berlin galası gerçekleştirildi

Türk sinemasının usta yönetmeni Çağan Irmak’ın 70’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikayesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor.

70’li yıllarda kariyerinin zirvesindeki Yeşilçam aktörü ‘Selim Erensoylu’nun başarılı yıllarının ardından yaşadığı ‘dönüm noktası’ ile hem kendine hem de 'Suna’ya çizdiği yeni yol izleyicileri derinden etkiliyor.