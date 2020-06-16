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Sanatçı Sevda Karaca'nın yeğeni Burak Karaca, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat eden Karaca'nın 10 yaşındaki oğlu Doruk Karaca'nın ise 2 gündür yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

64 yaşındaki Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Yeğenini kaybetmenin acısını yaşayan Karaca, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Elim bir trafik kazasında ağabeyimin oğlu, biricik yeğenim, canım oğlum Burak Karaca'yı ebediyete uğurladık. 10 yaşındaki yakışıklı torunumuz Doruk Karaca, 2 gündür yoğun bakımda. Dualarınızı eksik etmeyin. Ağabeyim ve ben tarifsiz, anlatılmaz acılar içindeyiz. İnsanoğlunun en dayanamadığı, en taşıyamadığı acı; evlat acısıymış.

Hiç tanımadığım insanlarda bu tip olaylar gördüğümde 'Allah'ım ne kadar acı. Sabır ver bu insanlara' diyerek gözyaşları dökerdim. Şimdi kendi oğlum gibi büyüttüğüm bu aslan gibi delikanlıya gözyaşları döküp, sessiz çığlıklar atıyorum. Biricik torunumuz Doruk için ise sonsuz dualar ediyorum. Allah ağabeyime ve bana sabır versin, kimseye böyle kötü bir son hazırlamasın. Senin müziğin sustu Burak'cığım...