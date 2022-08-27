Sürpriz evlilik teklifi!

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Sevcan Yaşar, bir süredir müzisyen Örsel Çivit ile aşk yaşıyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Çivit, sevgilisine sürpriz evlenme teklifinde bulundu. İkili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"TANIŞTIĞIMIZ YERDE TEKLİF ETTİM"

Örsel Çivit, gönderisine, "Tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19... Aslında ayın 19’u, saat 19.19'da teklif ettiğim için... Sevcan’ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurt dışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi." ifadelerini not düştü.

"ÇOK MUTLUYUM!"

Oyuncu ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Kim der ki mucizeler olmuyor değil ve dünyaya rağmen hala hayata bir yerden güzel bakan, iyi olmak, iyi kalmak, iyi görmek, göğsünün altında uyuyan kalbini sevgiye ve aşka emanet edebilme cesaretini göstererek dünyaya bir başka hayat da var diyerek meydan okumak… Çok mutluyum(uz). Bu duyguyu bizimle paylaşan her bir kalbi de ayrı ayrı öpüyorum(uz)… Elbette daha uzun yazacağım ama şimdi bugüne not düşsün istedim. Zira renkleri daha güzel, sesleri daha duyulur, şarkıları daha derin yapan bu anı yaşamak istiyorum...