Ünlü türkücü Sevcan Orhan, önceki gün Kartal'da bir mekanda sahne aldı. Performansıyla geçmişten günümüze kadar gelen sevilen şarkıları ve ölümsüz eserleri dinleyiciyle buluşturdu.

Sanat hayatının 20'inci yılını kutladığını dile getiren şarkıcı duygularını şu şekilde dile getirdi:

20 yıla bir çok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum.

"İKİ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Geçtiğimiz yıl akciğerlerinde operasyon geçiren Orhan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.