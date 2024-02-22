Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Settar Tanrıöğen kimdir?
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen son sağlık durumu magazin gündeminde yer alıyor. 61 yaşındaki ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden beklenen açıklama geldi. Bilindiği üzere Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve üst üste 2 ameliyat geçirmişti. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler ''Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, Kızılcık Şerbeti'ne ne zaman dönecek? Settar Tanrıöğen kimdir?'' Sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…
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Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu merak konusu oldu. İki kez ameliyat olan usta oyuncunun son durumuyla ilgili hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı’dan yazılı açıklama geldi. İşte, Settar Tanrıöğen sağlık durumu ve hayatına dair merak edilenler…
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SETTAR TANRIÖĞEN'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in yeni sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtilirken; "Komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır" denildi.
"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"
Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH ÜNAL (SETTAR TANRIÖĞEN)
Abdullah, Ömer’in abisidir. Ömer ve Abdullah şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır. Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.
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SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.
2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.
2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.
2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.
Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.