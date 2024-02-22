SETTAR TANRIÖĞEN'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in yeni sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtilirken; "Komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır" denildi.

"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.