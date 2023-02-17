Sessiz sedasız gönüllü kahramanlar!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tanınmış yardım kuruluşları ve tanınmış kişilerin yaptığı yardım çalışmaları gündemde yer aldı. Ancak depremzedeler için sessiz sedasız gönüllü olarak yardıma koşan binlerce isimsiz kahramanlar bu oluşumda yer aldı.

Bölgeye gönderilen birçok yardımlar arasında isimleri duyulmamış gönüllü oluşumlar yer alıyor. Bunlardan biri de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gönüllüler tarafından oluşturulan "Siverek Afet Koordinasyonu Merkezi Gönüllüleri".