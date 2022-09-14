Sessiz sedasız evlenmişti! Hamile olduğunu açıkladı

Ceyhun Ergün ile sessiz bir şekilde evlenen Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli bir haber geldi. Tuğutlu, hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, pandemi öncesinde sevgilisi Ceyhun Ergün'den evlenme teklifi almıştı. Sessizce yapılan evliliği şu sözlerle açıklamıştı; ""Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik"

HAMİLE POZLARINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 2.7 milyon takipçiye sahip Tuğutlu, bu iki fotoğrafla hamileliğini paylaştı.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Anne adayı, şu sözleri yazdı; "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk, yolu yarıladık bile" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin canım oğlum"

Şu anda 5 aylık hamile olan oyuncu, erkek bebek bekliyor.