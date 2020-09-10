Seste meydana gelen anormal ton değişiklikleri sonucu genel bir durumdur. Ses kısılması sonucu; seste çatallaşma, ton değişimi ve sesin fısıltı şeklinde çıktığı görülmektedir. Ses tellerinde meydana gelen düzensizlik veya düşme tellerin uygun şekilde bir araya gelme işlevini bozarak, seste değişime neden olmaktadır.

Ses kısıklığının olmasının altında birçok neden olabilmektedir. Genel olarak oluşma nedenlerinden biri akut larenjittir oluşmasıdır. Akut larenjit; soğuk algınlığı, üst solunum yollarında meydana gelen viral enfeksiyonlar ve uzun süre şiddetli bağırma sonucu meydana gelebilmektedir. Ses tellerinde uzun süre, yüksek tonda kullanımı sonucu nodüller oluşmaktadır. Bu durumda ses tellerinin korunmasına yönelik vücudun yaptığı bir savunmadır. Erişkin kişilerde oluşan bir diğer nedende; reflü oluşumudur.

Mide asidinin yükselmesi sonucu; yutaktan çıkarak ses telleri tahriş etmesiyle oluşabilmektedir. Sigara kullanımı ses tellerine zarar vererek, ses kısılmasında büyük rol oynamaktadır. Sigara kullanan kişilerde 1-2 haftayı geçen ses kısılmaları meydana gelmişse kanser belirtilerinden biri olabileceği için doktor kontrolünden geçilmesi gerekmektedir. Ses kısılmasında küçük rol oynayan rahatsızlıklar ise; tiroid hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, gırtlakta oluşan yaralanma ve yaralar, alerjik hastalıklar neden olabilmektedir. Kişinin yaşının ilerlemesiyle oluşan ses kısılmaları normal görülmektedir.

Meydana gelen ses kısılmalarını tedavi de en etkili yöntem; ses tellerinin dinlendirilerek ılık içecekler ile yumuşatılması şeklinde olacaktır.