Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi - Güncel haberler

SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 8 sendika yöneticisinin yargılandığı davaya devam edildi. Davanın 5'inci duruşmasında SES'in önceki dönem Eş Genel Başkanı Erden hakkında tahliye kararı verildi

Giriş: 13.03.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
SES eski Eş Genel Başkanı Erden tahliye edildi - Güncel haberler
DHA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, 'örgüt üyeliği', 'örgütü yönetmek' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla açılan davanın bugün 5'inci duruşması görüldü.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden ile 6 tutuksuz sanık, avukatlar ve sendika üyeleri katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu okuduktan sonra, sanıklara söz verdi.

Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in tahliyesine, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
Galeria Sitesi'nin spor salonlarının izin belgesi yokmuş
Galeria Sitesi'nin spor salonlarının izin belgesi yokmuş
Antakya künefesine AB tescili
Antakya künefesine AB tescili
"Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.