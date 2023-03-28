Öğrenci servisinde sıra dayağı! Adliyeye sevk edildi!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AA ve İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.