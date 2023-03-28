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Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de okul servisinde şiddet görüntüleri ortaya çıktı, şoför adliyeye sevk edildi

Öğrenci servisinde sıra dayağı! Adliyeye sevk edildi!

İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisindeki şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförü A.H. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Giriş: 28.03.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de okul servisinde şiddet görüntüleri ortaya çıktı, şoför adliyeye sevk edildi
Öğrenci servisinde sıra dayağı! Adliyeye sevk edildi!
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AA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haberin video ve fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
Haberin video ve fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

AA ve İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

YERLERİ KİRLETTİKLERİ İÇİN DÖVMÜŞ İDDİASI

Servis şoförü A.H.'nin çocukları, yerleri kirlettiği için dövdüğü iddia edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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