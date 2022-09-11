Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022-2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe aylık yeni ücret tarifesi belli oldu mu? Hesaplama ekranı!

Servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022-2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe aylık yeni ücret tarifesi belli oldu mu?

İlk ders zilinin çalmasıyla, servis ücretleri öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerine zam yapma kararı almasının ardından, okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe aylık yeni ücret tarifesi merak konusu oldu. İşte okul servisi yeni ücret tarifesi...

11.09.2022 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Okul servis ücretleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İBB UKOME toplantısının ardından okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifini kabul edildiğini duyurdu. Bilindiği gibi son olarak Nisan ayında toplu taşıma zammıyla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam uygulanmıştı. Peki Servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022-2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe aylık yeni ücret tarifesi belli oldu mu? İşte Servis ücretleri kısa - uzun mesafe km hesaplama...

  • SERVİS ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR OLDU?

    Yapılan zamla birlikte okul servis ücretleri şu şekilde olacak;

    En kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira,

    En uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

    En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.

  • İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de okul ve servis ücretlerine yönelik İBB'nin yüzde 19,21'lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

    Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri;

    0-1 km 554 liradan 660 liraya,

    1-3 km 608 liradan 725 liraya,

    3-5 km 658 liradan 784 liraya,

    5-7 km 685 liradan 817 liraya,

    7-9 km 722 liradan 861 liraya,

    9-11 km 836 liradan 997 liraya,

    11-13 km 963 liradan 1148 liraya,

    13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,

    15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,

    15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,

    17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,

    17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,

    19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

    19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

    21-23 km 1280 liradan 1526,

    23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

    25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.

  • İBB TUHİM OKUL SERVİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    İBB TUHİM'in aşağıda yer alan link üzerinden okul servisi hesaplanabiliyor. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr linkinden ulaşılıyor.

    Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Ağustos’ta aldığı kararla yeniden belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şu şekilde çalışıyor:

  • Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

    OKUL SERVİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.