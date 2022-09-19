Servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı

Pendik'te 6 kilometrelik yol için 17 bin 700 lira ücret ödeyen veli, servis şirketini Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edince kızı servis listesinden çıkartıldı.
DHA'nın haberine göre veli Salih Aygül, okulun tek servis firmasıyla anlaşması olduğunu belirterek, kızının bu durum nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti. Kızının listeden çıkartılma sebebini öğrenmek için servis firmasını arayan Aygül, firma yetkilisinden 'Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunulduğu için kızınız listeden çıkartıldı' cevabını aldı.
Veli Salih Aygül, Pendik'teki oturduğu ev ile kızının okulu arasındaki 6.2 kilometrelik yol için, 17 bin 70 lira servis ücreti ödedi. Aygül ödediği ücretin İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği ücret tarifesiyle karşılaştırdı. Yaptığı hesaplamada ödemesi gereken rakamın 9 bin 705 lira olduğu ortaya çıktı. Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Aygül'ün şikayetine, servis şirketi sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül'ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade eden şirket, okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu söyledi.
TELEFON ETTİ 'ŞİKAYET NEDENİYLE ÇIKARILDINIZ' CEVABINI ALDI
Benzer durumu birçok kişinin yaşadığını belirten Salih Aygül normal tarifenin iki katı ücret ödediğini vurgulayarak, "Okullar açılmadan, daha kayıt dönemindeyken okuldan mesaj geldi. Servisten faydalanabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor denildi. İlk yaptığım görüşmede belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu gördüm. Bununla ilgili araştırmalar yaptım. UKOME'nin belirlemiş olduğu fiyat tarifesini öğrendim. Bunu onlara hatırlattım fakat, ödeme yapmazsam servis kaydının yapılmayacağı söylendi. Çocuğum mağdur olmasın diye, 17 bin 70 liralık bir ücreti ödemek durumunda kaldım. Sonrasında ödediğim makbuzlarla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti benden alabilecekleri rakamın, 9 bin 705 lira olduğunu söyledi. Heyet servis yetkililerine ulaşınca çocuğum birinci günün akşamında listeden çıkartıldı. Neden çıkartıldığını sorduğumuzda 'Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğumuz için' dediler" şeklinde konuştu. Kızının listeden çıkartılma sebebini öğrenmek için servis firmasını arayan Aygül, firma yetkilisinden 'Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunulduğu için kızınız listeden çıkartıldı' cevabını aldı.
"KENDİLERİNİ HAKLI GÖSTERMEK İÇİN SERVİS TAŞIMA ÜCRETİNİ 'SIFIR' LİRA GÖSTERMİŞLER"
Veli Aygül, "Ev ile okul arasındaki mesafe 6.2 kilometre. İBB'nin sayfasında benim ödemem gereken aylık ödeme rakamı bin 2 lira. Ben toplam 17 bin 70 lira nakit olarak ödedim. Bu ücret benden almaları gereken ücretten yüzde 75 fazlası. Servis ücretini de özel hizmet gibi göstermişler. Makbuzda UKOME servis taşıma ve hostes ücreti 'sıfır' lira gösterilmiş. Yani servis ücretini 'özel hizmet' gibi gösterip, 17 bin 70 lira talep ettiler" diye konuştu.
"YAPILAN İŞLEM TAMAMEN HAKSIZ"
Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü DHA'ya yaptığı açıklamada, bu olayda servis firmasının haksız olduğunu belirterek, "Burada hizmetten kaçınma var. Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine aykırı bir durum söz konusu. Servis haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamaz. Burada yapılan işlem tamamen haksız. Servis hizmeti veren firma, bundan dolayı hizmet vermek istemiyorum diyemez. Tüketicimiz burada tedbir kararı isteyebilir ve mahkeme hizmetin devamına karar verebilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası açabilir" dedi.
"SERVİS ÜCRETİ TAMAMEN FAHİŞ HESAPLAMA OLMUŞ"
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ise velinin haklı olduğunu belirterek, "Yapılan davranış doğru değil. Yönetmeliğin hiçbir yerinde şikayetten dolayı öğrenci servise alınmaz diye bir kural yok. İBB'nin uygulaması var, burada kilometre belirleniyor. Belediyenin kendi servis araçları yönergesinde, öğrencinin eviyle okulu arasındaki İETT hattındaki kilometreye göre hesaplanır diyor. Bazen kilometre farkları oluşabiliyor ama, bu fark da 2-3 kilometre olabilir. Bu olayda ise iki katı ücret talep ediliyor. Bu tamamen fahiş bir hesaplama" ifadelerini kullandı.
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