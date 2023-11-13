Servet Yardımcı'dan TFF'ye yanıt

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, son günlerde yaşanan hakem tartışmalarında adının geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yardımcı'nın, "6 yılı yönetim kurulu üyesi olmak üzere 8 yıldır UEFA'da futbol elçisi olarak, Türkiye ve Türk futbolunu temsil ediyorum. TFF'deki görevlerim esnasında da bana yönelik teveccühün bilincinde oldum. Sorumluluklarım çerçevesinde Türk futboluna hizmet odaklı çalışıyorum." sözleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Türk futbolunun hakemler üzerinden yaşadığı tartışmada görev yaptığım döneme ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Türk futbolu uzun süredir hakemler üzerinden çok tartışılmış ve telafisi zor, güven erozyonu ile karşı karşıya kalınmıştır. Belirtmek isterim ki iki yıl önce futbolu daha adil bir atmosfere kavuşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında, hakem meselesine neşter vurulduğunda haksız kamuoyu baskısı sonrası, futbolun temizlenmesine bilinçli-bilinçsiz engel olunmuştur. O dönemde gözden kaçırılan nokta şudur; yeni bir sistem kurma ve Türk futbolunu geliştirme projesi kişilere indirgenmiştir. Bugün o kararlarımıza destek olmayanların bizimle aynı noktaya gelmesi, geç de olsa haklılığımızı teyit etmiştir. Bu durumu sevindirici bulsak da kaybedilen zamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna yaradan çok zarar sağlayan yapılar maalesef biraz süre kazandı, iki yılımız heba oldu. Bu karara spor camiasından direnç gösterenler, hatta geri dönüş kararı sonrası hakemleri çiçeklerle karşılayanların şu anda sessiz kalmaları düşündürücüdür."

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"SERDAR TATLI'NIN TARAFIMA YOLLADIĞI MEKTUBA FARKLI ANLAMLAR YÜKLENİYOR" "Anılan dönemlerde bana, hakem ve diğer görevlilerle ilgili resmi olmayan yoldan bir bilgi notu verildiği ifade edilip, duyarsız kaldığım iması yapılmaktadır. Halbuki statü değişikliği dahil atılan adımlar ve alınan kararlar ortadadır." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdü: "Ayrıca anılan konuda bilgi aktarmadığım şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Ancak şu ana kadar bana bu konuyla ilgili kurumsal olarak ulaşan olmamış, benden yazılı, sözlü ve ya şifahi hiç bir şekilde bilgi istenmemiştir. Bunun yanı sıra Serdar Tatlı'nın tarafıma yolladığı mektuba farklı anlamlar yüklenmeye çalışılması da çok düşündürücü. Türkiye tartışmasız çok önemli bir futbol ülkesidir. UEFA’nın önemli organizasyonlarına, kupa finallerine ev sahipliği yapmakta tüm dünyanın beğenisini kazanmaktadır. Son olarak İtalya ile birlikte EURO 2032’ye ev sahipliği yapacağız. Futbolun paydaşlarını, atılan olumlu adımları desteklemeye ve arkasında durmaya davet ediyorum. Futbolun marka değerini ve prestijini el ele üst noktalara çıkaralım."