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        Haberler Bilgi Magazin Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları: Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi 7 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham'ın başrolünde oynadığı film, 2023 yılında usta yönetmen Guy Ritchie tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için "Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Servet Operasyonu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:34
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        • 1

          Servet Operasyonu filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu, Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie tarafından yazılan film, aksiyon, komedi, gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

        • 3

          SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

          Jason Statham - Orson Fortune

          Aubrey Plaza

          Bugzy Malone

          Josh Hartnett - Danny Francesco

          Cary Elwes - Nathan Jasmine

          Hugh Grant - Greg Simmonds

          Lourdes Faberes - Emilia

          Max Beesley - Ben Harris

          Eddie Marsan - Knighton

          Kaan Urgancıoğlu - Casa

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