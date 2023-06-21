Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol Diğer

Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona, Real Madrid'i süpürerek şampiyon oldu!

İspanya 1. Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Real Madrid'i 93-82 mağlup eden Barcelona, seriyi 3-0'a getirerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Giriş: 21.06.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona, Real Madrid'i süpürerek şampiyon oldu!
AA

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu.

Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid’e karşı 3-0’lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Seride 2-0 önde olarak Madrid deplasmanına gelen Barcelona, ilk çeyreği 21-20, ilk yarıyı 41-38 geride kapatsa da üçüncü çeyrekte 67-66’lık skor avantajı yakaladı. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Katalan takımı, 93-82'lik skorla galip gelerek, Madrid'in sahasında tarihindeki 20. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmada, Real Madrid'de Edy Tavares 19 sayı, Barcelona'da Jes Vesely ise 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Son üç sezondur Real Madrid-Barcelona final eşlemesine sahne olan ACB'de 36 kez ile en fazla şampiyonluk Real Madrid'e ait bulunuyor. Real Madrid bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sertaç Şanlı İspanya'da şampiyonluk sevinci yaşadı

Diğer yandan Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Sertaç Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.