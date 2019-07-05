27. yılını kutladığı müzik hayatında, en üretken dönemlerinden birini yaşayan Türkçe popun etkili ve güçlü isimlerinden Sertab Erener, 2 gece üst üste Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

6 ve 7 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak olan Sertab Erener, Elektrik/Akustik adını verdiği bu konserlerde şarkılarını bazen akustik olarak, bazen de daha hareketli ve enerjik bir gösteri ile seslendirecek. Bu geçişler için 2 bölümlü sahne kuran Erener, konsere özel kostümler ve videolar da hazırladı.

Gecede son günlerde adını sıkça duyduğumuz Nova Norda da konuk sanatçı olarak sahnede yer alacak.