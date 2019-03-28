Sertab’ın Müzikali bu kez Darüşşafaka yararına sahne aldı!

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Sertab Erener bu kez de 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahne aldı.
Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği ve her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali” projesi kapsamında eğitim sevdalılarıyla bir araya gelen Sertab Erener, en sevilen şarkılarını bu kez ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için seslendirdi. Darüşşafaka öğrencilerinin de takip ettiği müzikal kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, eğitime verdiği desteklerden dolayı Sertab Erener’e teşekkür plaketi takdim etti.
Eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destekte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sertab Erener, “Eğitim ve sanatın bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum. Daha önce de Darüşşafaka ile birlikte projelere imza attık, inanıyorum ki bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak benim için, ekibim için en büyük mutluluk. Bizlere bu fırsatı yarattığı için Darüşşafaka Cemiyeti’ne ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. BİLGİSAYAR LABORATUVARI YENİLENECEK
1.000’in üzerinde müzikseverin takip ettiği müzikalden elde edilecek gelir, Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak.
Sertab’ın Müzikali, 2015'deki ilk gösterimden beri sürekli yenilenen, dönüştürülen ve geçmişin ruhunu bugüne, dansın canlılığı ile çağıran bir buluşma. Her sergilenme ile doğan bir gün gibi; her izleyenine getirdiği, her izleyenine kalan başka.
Erener'in 90'lar ve 2000'ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalinde geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla renkleniyor. Sertab Erener, her şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giydiği gösterisi boyunca 37 şarkı seslendiriyor. Şarkıların her biri için titizlikle hazırlanan koreografiler ise Beyhan Murphy'e ait!
Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen bu nefes kesen müzik ziyafeti sezon boyunca çeşitli sahnelerde devam edecek.SINAVLA SEÇİLEN 958 ÖĞRENCİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARINDA 8 YIL BURSLU VE YATILI OKUYOR
Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50’ye yükseltmiştir.
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