AA

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, UMH Başbakanı Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede Libya krizine barışçıl bir çözüm bulmak için Berlin'de düzenlenecek konferansla ilgili istişareler ele alındı.

Serrac, Selame ve Williams'ın görüşmesinde Libya'daki son durum ve ateşkes süreci değerlendirildi.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmede Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken Rus heyeti ise Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve önceki gün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.