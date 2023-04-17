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Serra Yılmaz'a İtalya'dan ödül

Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş kadınlara verilen ‘Minerva- Anna Maria Mammoliti Ödülü’ne layık görüldü

Giriş: 17.04.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaşamını 19 yıldır İtalya'da sürdüren Serra Yılmaz'a bu ülkeden özel ödül... 
    İtalya'da 2009'da yaşamını yitiren gazeteci Anna Maria Mammoliti'nin kurucusu olduğu Kadınlar Kulübü’nün girişimiyle 1983'te hayata geçirilen ve İtalya Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülkenin fark yaratan kadınlarına adanan ilk ödülü olma özelliğine sahip ‘Minerva - Anna Maria Mammoliti’nin bu yılki sahiplerinden biri başarılı oyuncu Serra Yılmaz oldu.

  • Serra Yılmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: İtalya’da böyle önemli bir ödülün bana verilmesinden dolayı çok mutluyum. Kendi alanlarında fark yaratan, başarılı kadınlardan biri olarak görülmek beni çok gururlandırdı. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız geriye gidişler ve olumsuzluklar bizi zorlasa da asla yıldırmıyor. Mücadeleyi sürdürmek zorundayız ve kadınlar olarak hep yan yana olmayız. Biz beraber çok güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz.

    Serra Yılmaz İtalya’da tiyatro ve sinema çalışmalarına devam ediyor. Bu sene son oyunu ‘Don Kişot’ ile İtalya’da 200’den fazla sahnede tiyatroseverlerle buluşan oyuncu, kapalı gişe oynanan oyunuyla İtalya turnesini geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

     

     

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