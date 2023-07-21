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        Haberler Gündem Şero da canlı programa katıldı

        CHP Genel Merkezi’nin ünlü kedisi Şero da Habertürk'ün canlı yayınına katıldı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken ilginç anlar... CHP Genel Merkezi'nin ünlü kedisi Şero da Habertürk'ün canlı yayınına katıldı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:22
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        Şero da canlı programa katıldı
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. O anlarda CHP Genel Merkezi’nin ünlü kedisi Şero da Habertürk'ün canlı yayınına katıldı.

        KILIÇDAROĞLU: ZOR SORULAR SORMAYIN DEMEK İSTİYOR

        Canlı yayın esnasında Mehmet Akif Ersoy'un kucağına zıplayan Şero, programda esprili bir diyaloğa neden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şero'yu kast ederek 'Herhalde zor sorular sormayın demek istiyor' diye espri yaptı. Bir süre Ersoy'un kucağında kalan Şero daha sonra canlı yayını terk ederek stüdyodan ayrıldı

        #Şero
        #haberler
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