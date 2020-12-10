Sermiyan Midyat’ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.
İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, Sevcan Yaşar'dan şok edici açıklamalar geldi. "Bu kadar rezillik çıkmışken susmanın bir anlamı olmadığını düşündüm" diyen oyuncu, SHOW HABER'e konuştu.
"BENİ EVİMDE DARP ETTİ"
Görüntüleri ve ses kayıtlarını da paylaşan Sevcan Yaşar, "Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yagılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorusunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti. Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi." ifadelerini kullandı.
Yaşar ayrıca, Midyat'ın kendisine, "Seni sektörde yaşatmayacağım. Bütün kötülükleri yapacağım" dediğini belirtti.
Yaşar'ın paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve kollarındaki darp izleri dikakt çekti.
"MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de görüntülenen Sermiyan Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.
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