TATİL POZU

Kısa bir süre önce meslektaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığını ilan eden 25 yaşındaki oyuncu, bikinisiyle kayalıkların üzerinde verdiği bu pozu yayınladı. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Tütüncü de İlayda Alişan'a, "Ne güzelsin be!" yorumunu yaptı.