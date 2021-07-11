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Serkay Tütüncü'den sevgilisi İlayda Alişan'a: Ne güzelsin be! - Magazin haberleri

Serkay Tütüncü'den İlayda Alişan'a: Ne güzelsin be!

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan İlayda Alişan ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından ilan eden Serkay Tütüncü, sevgilisinin tatil pozuna kayıtsız kalmadı. Tütüncü, Alişan'a, "Ne güzelsin be!" diyerek, iltifatta bulundu

11.07.2021 - 11:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aşkı tam gaz devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan Alişan, önceki gün çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

  • TATİL POZU

    Kısa bir süre önce meslektaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığını ilan eden 25 yaşındaki oyuncu, bikinisiyle kayalıkların üzerinde verdiği bu pozu yayınladı. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Tütüncü de İlayda Alişan'a, "Ne güzelsin be!" yorumunu yaptı.

  • TELEFONUNU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

    Öte yandan Alişan, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere takılmıştı.

    Denize girmemeyi tercih eden oyuncu, bir an olsun telefonunu elinden düşürmemişti.

  • AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

    Geçtiğimiz ay final yapan 'Masumiyet' dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın set aşkı gerçek olmuştu. Alişan, Tütüncü ile karesini kalp emojisi ile yayınlamıştı.

  • Serkay Tütüncü de İlayda Alişan ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını paylaşmıştı. İkilinin kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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