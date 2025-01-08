Serkay Tütüncü'den, nostaljik 'dede evi' paylaşımı

Dede uyurken avludaki sessizlik… Gece bir anda kurulan kahvaltı sofrası, kapıdan girdiğin gibi kokan börek kokusu, mişoriz ve herkesin olduğu bayram kahvaltıları. Kalabalıktık hep, derdimiz de bitmezdi. Bahçesine her girdiğimde aynı kokuyu alsam da sessizliği canımı sıkıyor. Göçüp gidenlere selam ve huzur olsun"

Fotoğraflar: Instagram