Serkan Çayoğlu, özel hayatıyla ilgili merak edilenlerden bahsederek kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
beMan dergisinin yeni sayısına konuk olan Çayoğlu, Almanya'da ekonomi üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönme süreciyle ilgili şunları söyledi:
Kısacası her şey kendiliğinden oldu. Zaten hayatımda verdiğim en önemli kararlar ve geleceğimi yönlendiren olaylar tamamen kontrolüm dışında gerçekleşti. Hayata dair yaptığımız planların çoğu aslında amaçsız kalmayalım diye. Bu bize ekstra motivasyon katıyor.
Serkan Çayoğlu, "Oyunculuktan önce modellik kariyerinizle de tanınıyorsunuz. Model olmayı siz mi istediniz yoksa çevrenizden aldığınız destekle mi bu kararı verdiniz?" sorusuna, "Tabii ki arkadaşlarım ve çevrem beni her zaman olduğu gibi destekledi ama kararı kendim verdim" şeklinde yanıt verdi.
"ÖNCELİĞİM SENARYO"
Çayoğlu, projelerde yer alma kararı alırken dikkat ettiği hususları şu şekilde sıraladı:
Önceliğim her zaman senaryo. Tabii kimin yaptığı veya kadroda kimlerin olduğu da önemli ama önce hikayeyi ve karakteri sevmem lazım.
"ÖZGE İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"
Uzun bir süredir oyuncu Özge Gürel ile aşk yaşayan Çayoğlu, "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.
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