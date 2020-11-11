"ÖZGE İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Uzun bir süredir oyuncu Özge Gürel ile aşk yaşayan Çayoğlu, "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.