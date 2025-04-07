Serik'te 50 yıllık su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin 19 ilçesinde altyapı yenileme ve güçlendirme hamlelerini sürdürüyor. Artan yapılaşma ve yeni otellerin açılmasıyla su talebinin arttığı Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahalleleri ile oteller bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ASAT Genel Müdürlüğü, 1 milyar 561 milyon TL maliyetli içme suyu projesi başlatmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, Serik'te sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Turizm bölgesini güçlü bir altyapıyla donattık. Belek, Kadriye ve Karadayı mahallelerinde hem yerel halkın hem de turizm tesislerinin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu sorununu çözecek projeye başlamıştık. Proje kapsamında 31 bin 600 metre içme suyu hattı döşendi. Bu bölgelere içme suyu sağlayacak Karadayı mahallesine içme suyu üretim tesisi inşa edildi. SCADA sistemi ile uzaktan online olarak takip ve kontrol edilebilecek" dedi.

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Ümit Daban, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara sıcak asfalt çalışmasının başladığını da belirterek, "50 milyon liralık ek bütçeyle de 20 kilometrelik bir alanda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde de sıcak asfalt serimi tamamlanacak ve turizm sezonu öncesi yenilenmiş ve konforlu yollar hizmete açılacak. Belek ve Kadriye bölgelerinde yaşanan vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu ulaştıracak" diye konuştu.