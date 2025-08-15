Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Serik Belediyespor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Serik Belediyespor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Serik Belediyespor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 23:47 Güncelleme: 15.08.2025 - 23:47
        Serik tek attı 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta müsabakasında Serik Belediyespor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran

        Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 89 Sertan Taşgın), Silva, Burak Asan, Kerem Şen (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Sadygov (Dk. 46 Martynov)

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Glumac, Mustafa Eser (Dk. 25 Hoti), Emre Kaplan, Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Serkan Göksu), Oğuz Yıldırım (Dk. 15 Ali Turap Bülbül), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 46 Batuhan Çelik), Benny

        Gol: Dk. 45+2 Silva (Penaltıdan)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Bilal Ceylan, Dk. 54 Kerem Şen, Dk. 65 Silva, Dk. 69 Burak Asan, Dk. 84 Tikhiy (Serikspor), Dk. 41 Emre Kaplan, Dk. 45+1 Burak Öksüz, Dk. 50 Djokanovic, Dk. 84 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

        Habertürk Anasayfa