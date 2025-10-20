Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Serik Belediyespor: 1 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Serik Belediyespor: 1 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Mbaye Diagne'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 19'a yükseltti. Serik Belediyespor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed SK, Diagne'yle üç puanı aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Belediyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne atarken, ev sahibinin tek golünü ise 68. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 19'a yükseltirken, Serik Belediyespor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Pendikspor'a konuk olacak. Amed SK, İstanbulspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Habertürk Anasayfa