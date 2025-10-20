Serik Belediyespor: 1 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Mbaye Diagne'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 19'a yükseltti. Serik Belediyespor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Belediyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne atarken, ev sahibinin tek golünü ise 68. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 19'a yükseltirken, Serik Belediyespor ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Pendikspor'a konuk olacak. Amed SK, İstanbulspor'u ağırlayacak.