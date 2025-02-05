Serie A'da ayın golü Kenan Yıldız'dan!

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.

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Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMLAR HESABINDAN TEBRİK Öte yandan, A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabı da yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!" A Millî futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmî sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan! #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/Hyb2wLoIi4 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) February 5, 2025