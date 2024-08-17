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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Serhat Sütlü: Bildiğimiz yerden gol yedik - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Serhat Sütlü: Bildiğimiz yerden gol yedik

        Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:03
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        "Bildiğimiz yerden gol yedik"
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BİLDİĞİMİZ YERDEN GOL YEMİŞ OLDUK"

        Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, “Maçı düşündüğümüzde aslında planladığımız her şeyle karşılaştık. Sivasspor'un duran toplardaki bulmuş olduğu gollere aslında önlememizi de aldık. Ama gene beklediğimiz, bildiğimiz yerden gol yemiş olduk. Evet bekliyorduk Sivasspor'un böyle bir taktikle 5’li karşımıza çıkacağını. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama geçen seneden beri devam eden o gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalar seyir zevki güzel ve kazanan bir Kayserispor ile karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama, biz çok net inanıyoruz. Hocamız da o noktada zaten oyunculara konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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