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        Haberler Gündem Serhat Akın'la ilgili fezleke hazırlandı

        Serhat Akın'la ilgili fezleke hazırlandı

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:36
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        Serhat Akın'la ilgili fezleke hazırlandı
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        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı.

        Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.

        Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

        Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.

        Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli Hasan Şahin’in , Ozan Dalmaz, Osman Mukan ve Eyüp Üzer’e talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, Ozan Dalmaz’ın Eyüp Üzer’den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra Osman Mukan’ın motosikletle olay yerine gelerek Ozan Dalmaz’ın kaçmasını sağladığı aktarıldı.

        Fezlekede, Eyüp Üzer’in saldırıdan önce şüpheliler Osman Mukan ve Ozan Dalmaz. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İriş Torun’un kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, Mert Alay’ın eylemin gizliliğini sağlamak için Ozan Dalmaz’ın saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Yunus Görecek’in ise olayın azmettiricisi olan Hasan Şahin'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler Ozan Dalmaz. ve Osman Mukan’a teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.

        Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor.

        Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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        #Serhat Akın
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