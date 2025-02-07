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        Haberler Spor Futbol Sergio Ramos resmen Monterrey'de! - Futbol Haberleri

        Sergio Ramos resmen Monterrey'de!

        38 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos, Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey ile 2025 Aralık'a kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:33
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        Ve Sergio Ramos imzayı attı!
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        Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.

        38 yaşındaki İspanyol yıldız, Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey ile 2025 Aralık'a kadar sözleşme imzaladı.

        17 haftası tamamlanan ligde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Monterrey, 31 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

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