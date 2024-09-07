Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol İspanya Sergio Ramos, Real Madrid'e dönüyor! - Futbol Haberleri

        Sergio Ramos, Real Madrid'e dönüyor!

        Real Madrid'in efsane futbolcularından Sergio Ramos, eflatun-beyazlı ekibe geri dönebilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergio Ramos, yuvasına dönüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sevilla'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu haline gelen Sergio Ramos, Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor.

        İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Militao ve Tchouameni'nin sakatlığından ötürü savunmada sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, eski futbolcusunu tekrardan gündemine aldı.

        Öte yandan haberde Ramos'un Real'e dönmesinin önündeki tek engelin yüksek maaş beklentisi olduğu ve bu konu üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

        Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 37 resmi maça çıkan 38 yaşındaki Sergio Ramos, bu maçlarda 7 gol 1 asist kayedtmişti.

        38 yaşındaki futbolcu, 2005 yazında katıldığı Madrid ekibinden 2023 yazında ayrılmıştı. Sergio Ramos burada 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 22 kupa kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 gündür tek bir haber yok
        18 gündür tek bir haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Yumurtaları bir buçuk yıl saklayabilir miyiz?
        Yumurtaları bir buçuk yıl saklayabilir miyiz?
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Habertürk Anasayfa