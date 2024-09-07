Sergio Ramos, Real Madrid'e dönüyor!
Real Madrid'in efsane futbolcularından Sergio Ramos, eflatun-beyazlı ekibe geri dönebilir. İşte detaylar...
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu haline gelen Sergio Ramos, Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor.
İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Militao ve Tchouameni'nin sakatlığından ötürü savunmada sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, eski futbolcusunu tekrardan gündemine aldı.
Öte yandan haberde Ramos'un Real'e dönmesinin önündeki tek engelin yüksek maaş beklentisi olduğu ve bu konu üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 37 resmi maça çıkan 38 yaşındaki Sergio Ramos, bu maçlarda 7 gol 1 asist kayedtmişti.
38 yaşındaki futbolcu, 2005 yazında katıldığı Madrid ekibinden 2023 yazında ayrılmıştı. Sergio Ramos burada 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 22 kupa kazanmıştı.