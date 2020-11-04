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HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi

Sergio Ramos 100'ler kulübüne girdi!

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi. Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı

04.11.2020 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sergio Ramos 100'ler kulübüne girdi!
Ramos 100'ler kulübüne girdi!
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İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter'i 3-2'lik skorla mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği gol ile kulüp tarihine geçti.

Eflatun-beyazlıların 34 yaşındaki stoperi, mücadelede dakikalar 33'ü gösterirken Toni Kroos'un ortasına iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı ve başkent temsilcisinin formasıyla çıktığı 659. maçında toplam gol sayısını 3 hanelere çıkarmayı başardı.

Bu gol aynı zamanda deneyimli savunmacının 13. Şampiyonlar Ligi golü olarak da kayıtlara geçti.

Ramos, Temmuz ayında LaLiga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanının sahibi olmuş, geçtiğimiz hafta sonu da ligde 500. maçına çıkarak kariyerinde bir mihenk taşını daha geride bırakmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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