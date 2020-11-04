Ramos 100'ler kulübüne girdi!

İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter'i 3-2'lik skorla mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği gol ile kulüp tarihine geçti.

Eflatun-beyazlıların 34 yaşındaki stoperi, mücadelede dakikalar 33'ü gösterirken Toni Kroos'un ortasına iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı ve başkent temsilcisinin formasıyla çıktığı 659. maçında toplam gol sayısını 3 hanelere çıkarmayı başardı.

Bu gol aynı zamanda deneyimli savunmacının 13. Şampiyonlar Ligi golü olarak da kayıtlara geçti.

Ramos, Temmuz ayında LaLiga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanının sahibi olmuş, geçtiğimiz hafta sonu da ligde 500. maçına çıkarak kariyerinde bir mihenk taşını daha geride bırakmıştı.