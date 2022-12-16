Sergio Busquets'ten milli takıma veda

İspanya Milli Takımı ile 2010 yılında Dünya Kupası sevinci, 2012 yılında ise Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki Busquets, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Busquets milli formayla kazandıklarıyla, İspanya futbol tarihinin en başarılı döneminin önemli aktörlerinden biri olmayı başardı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kaptan olarak sahaya çıkan tecrübeli orta saha, son 16 turunda takımının Fas karşısında turnuvaya veda etmesine engel olamamıştı. Seri penaltı atışlarının kazananı belirlediği maçta penaltı atışını kaçıran Busquets büyük üzüntü yaşamıştı.