Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Sergio Busquets'ten milli takıma veda

Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Giriş: 16.12.2022 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sergio Busquets'ten milli takıma veda

İspanya Milli Takımı ile 2010 yılında Dünya Kupası sevinci, 2012 yılında ise Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki Busquets, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Busquets milli formayla kazandıklarıyla, İspanya futbol tarihinin en başarılı döneminin önemli aktörlerinden biri olmayı başardı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kaptan olarak sahaya çıkan tecrübeli orta saha, son 16 turunda takımının Fas karşısında turnuvaya veda etmesine engel olamamıştı. Seri penaltı atışlarının kazananı belirlediği maçta penaltı atışını kaçıran Busquets büyük üzüntü yaşamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konut kredisi kampanyasında geri sayım!
Konut kredisi kampanyasında geri sayım!
Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı!
Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı!
Kahve hakkında 14 ilginç bilgi
Kahve hakkında 14 ilginç bilgi
İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!
İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.