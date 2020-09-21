Sergen Yalçın, koronavirüsü atlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonuçlarının negatife döndüğü açıklandı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

12 Eylül'de yapılan açıklamada Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Başarılı teknik direktör izole edilirken Trabzonspor deplasmanı ve Vodafone Park'ta oynanan Antalyaspor maçlarında takımın başında olamamıştı.