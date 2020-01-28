Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için efsane oyuncusu Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bugün resmen açıklaması beklenen 47 yaşındaki çalıştırıcının kazanacağı ücret ise dikkat çekti. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 1.5 yıllık sözleşme imzalanmaya hazırlanan Yalçın'ın yarım sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için ise 6 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL kazanacağı belirtildi. Sergen Yalçın, bu maaşı ile Beşiktaş'ta son dönemde en az kazanan teknik direktör olacak.

GÜNEŞ'E 4 SENEDE 8 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılarda 4 sezonda 2 şampiyonluğa imza atan Şenol Güneş, bonuslar hariç ilk 2 sezonunda 1.5 milyon Euro kazanırken son 2 senesinde ise 2.5 milyon Euro maaş almıştı. Güneş, son senesinde 5.40 üzerinden sabitlenen kurla 13.5 milyon TL ücret kazandı.

AVCI İLE 12 MİLYONLUK İMZA

Güneş'in A Milli Takım'a geçmesinin ardından teknik direktörlüğe gelen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlılar, senelik 12 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma imzalamıştı. Avcı yeni bir takımın başına geçene kadar Kartal'ın bu maaşı ödemeye devam edeceği ifade edildi.

BİLİÇ'E 2 SEZONDA 3.1 MİLYON EURO ALMIŞTI

Beşiktaş'ta Avcı ve Güneş öncesinde 2013-2015 yılları arasında görev alan Slaven Biliç ise 2 sezonda sırasıyla 1.5 milyon Euro ile 1.6 milyon Euro kazanmıştı.

ÖZEL VİDEO İLE AÇIKLANACAK

Beşiktaş'ın bugün resmen açıklaması beklenen Sergen Yalçın için iletişim ekibinin hummalı bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün tarihine damga vuran Yalçın'ın çok özel bir videoyla duyurulacağı bildirildi.