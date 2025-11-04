Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın ilk döneminin gerisinde kaldı - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın ilk döneminin gerisinde kaldı

        Beşiktaş'ın başında ikinci dönemini geçiren Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk 10 maçında 14 puan toplayarak 2019-2020 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. Yalçın, aynı zamanda son 3 sezonda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında Fernando Santos ile birlikte en az puan toplayan isim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:08
        Sergen Yalçın ilk döneminin gerisinde kaldı
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 6. basamakta bulunuyor. Bu sezon istikrardan uzan bir görüntü çizen siyah-beyazlılarda teknik adam değişikliği de işe yaramadı.

        Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ve ligde sezonun ilk maçında Norveçli teknik adam idaresinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup eden Kartal, Avrupa defterinin erken kapanmasıyla Solskjaer ile yollarını ayırdı.

        SERGEN YALÇIN İKİNCİ DÖNEMİNE İYİ BAŞLAYAMADI

        Ole Gunnar Solskjaer’e veda edilmesinin ardından siyah-beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı. 2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, bu sürece 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı.

        Ancak Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlılardaki yeni serüveni istediği gibi başlamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Yalçın, o dönemde ise Süper Lig’de oynanan ilk 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 20 puan elde etmiş ve takımı kısa sürede toparlayarak taraftarın güvenini kazanmıştı.

        Bu sezon siyah-beyazlılar, hem oyun hem de skor anlamında istikrar yakalamakta zorlandı. Yalçın idaresindeki ilk 10 maçta Beşiktaş, rakip fileleri 16 kez sarsarken, filelerinde 14 gole engel olamadı.

        Sergen Yalçın’ın ilk dönemindeki aynı periyotta ise 20 gol atılmış ve rakiplere sadece 9 kez gol izni verilmişti.

        FERNANDO SANTOS'LA AYNI PUANDA

        Beşiktaş’ta son 3 sezonda görev alan teknik direktörler arasında Sergen Yalçın’ın bu sezonki performansı, Fernando Santos’un istatistikleriyle eşitlendi.

        Ole Gunnar Solskjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan almıştı.

        Giovanni van Bronckhorst da aynı sezonda siyah-beyazlıların teknik direktörü olarak kulübede bulunduğu 10 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 20 puan elde etti.

        Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 14 puanda kaldı.

