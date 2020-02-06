Beşiktaş'taki ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden teknik direktör Sergen Yalçın, gözünü Vodafone Park'taki Gaziantep FK maçında çevirdi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör olarak Dolmabahçe'de ilk sınavını verecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, idmanlarda gol yollarında bu sezon yaşanan kısırlığa son vermeye yönelik çalışmalar yapıyor. Öğrencilerinden hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmelerini isteyen Yalçın, bol bol şut çekilmesi yönünde talimat verdi.

SON 5 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, hücum hattında büyük sıkıntı yaşarken, geride kalan 20 haftada sadece 31 gol atabildi. Siyah-beyazlılar, böylece maç başına 1.55 gol ortalaması tuttururken bu rakam son 5 sezonun en düşüğü oldu. Kartal, 2015 ile 2019 arasındaki 4 sezonluk Şenol Güneş döneminde sırasıyla 2.20, 2.14, 2.02 ve 2.11 gol ortalaması tutturmuştu.

KİLİT ADAM LJAJIC

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta üzerine en fazla düştüğü isimlerin başında Adem Ljajic geliyor. Sırp yıldızın hücum hattında ipleri eline almasını isteyen Yalçın, öğrencisiyle özel olarak ilgileniyor. Çaykur Rizespor maçında ilk golde kilit pası veren, ikinci golde de Gökhan Gönül'e asist yapan 28 yaşındaki futbolcudan Gaziantep maçında da etkili bir performans bekleniyor.

BOATENG HAZIR KITA

Kartal'ın transferin son gününde son dakikada kadroya kattığı Kevin-Prince Boateng, idmanlardaki hazır görüntüsüyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği tecrübeli futbolcunun Gaziantep maçında Diaby'nin yerine ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.