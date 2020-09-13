Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularına görüntülü konuşma aracılığıyla seslendi.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımından ayrı kalan Sergen Yalçın, yardımcı antrenör Murat Şahin'i görüntülü arayarak maç öncesi yemekte bulunan oyuncularına motivasyon konuşması yaptı.

Yalçın, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli oynasınlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.