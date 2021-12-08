Şampiyonlar Ligi'ne altı mağlubiyetle veda eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, 5-0 kaybettikleri Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Kötü bir Şampiyonlar Ligi geçirdik, üzgünüz. 11'e 10 kaldıktan sonra çok daha zor oldu. Hafta sonunu düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdik. Kendi açımızdan çok ders alacağımız, şapkamızı önümüze alıp düşüneceğimiz bir tablo oldu. İnşallah sonrası daha iyi olur."
"Çok iyi takımlarla oynadık, 10 kişi kaldıktan sonra işler daha da zorlaştı. Basit hatalar yaptık ve basit goller yedik. İlk yarıda kolay mağlup olacağımız bir oyun yoktu. Ancak basit hatalar bu tip turnuvalarda cezalandırılır. İstemediğimiz şekilde bitirdik. Futbolda her şey insanın başına gelebiliyor. Bazen işler zorlaşıyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi bizi psikolojik olarak etkiledi. İnşallah toparlanırız diye düşünüyorum."
İSTİFA SORUSUNA YANIT
"Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız"
"Sanırım birkaç sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamayacağız. Çok zor bir organizasyon, kura çekildiğinde de bunu söyledim. Konuşulacak çok şey var. Ancak şu an bunları konuşmak doğru olmaz. İşler kötü giderken bahane üretmek benim tarzım değil. Sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır."
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