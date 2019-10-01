Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme geldiği eski takımı Beşiktaş'a gidip gitmeme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şu anda" dedi.