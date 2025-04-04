Sergej Jakirovic: Önemli bir galibiyetti!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün kolay bir maç olmadı. Aslında belki de insanlar kolay maç olmasını istiyordu. Biz böyle olmayacağını biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bazın anlarda iyi bazı anlarda iyi, bazı anlarda iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Önemli bir 3 puandı. Oyuncularımız tekrardan tebrik ediyorum. İlk yarı fazlaca top kaybı yaptık. Rakibimizin bazı kontratak fırsatları oldu. İkinci yarı daha kompakt oynamamız gerektiğiniz konuştuk. Takımımız ikinci yarı bunu gerçekleştirdi. Oyunu kontrol ettik. Önemli bir galibiyetti" diye konuştu.

REKLAM advertisement1