Sergej Jakirovic: Ligde kalma adına çok önemli adım attık

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum" diye konuştu.

Kayseri 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle

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